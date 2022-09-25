شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجزائر: فلسطين قضيتنا الجوهرية ونرفض كافة أشكال الاستعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن فلسطين هي القضية الجوهرية لبلاده، انطلاقا من رفضها لكافة أشكال الاستعمار.

جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة إشرافه على افتتاح أعمال اجتماع الحكومة بالولاة، السبت بالجزائر العاصمة، والذي انعقد تحت عنوان "تطوير الاقتصاد والتنمية المحلية".

وشدد على ضرورة عدم السماح بالمساس بوحدة أراضي دولة مالي قائلا "لن نسمح بفصل شمال مالي عن جنوبه تحت أي ظرف".. مشيرا إلى أن المجتمع الدولي ومختلف الدول الكبرى أشادت بدور الجزائر في تسوية الأزمة في مالي، وضرورة تطبيق اتفاق السلام الذي تم توقيعه في الجزائر في عام 2015 بين الجماعات السياسية والعسكرية المالية.

في السياق ذاته، أشار تبون إلى أن دبلوماسية بلاده استعادت بريقها، وباتت تلعب أدوارا هامة في حل وتسوية مختلف النزاعات الدولية.