شكرا لقرائتكم خبر عن وزير إعلام عُمان لـ"الخليج 365": استضافة مصر قمة المناخ تأكيد لدورها الريادى فى بناء الوعى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير إعلام سلطنة عمان الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصى، إن قمة المناخcop27 التي سوف تستضيفها مصر على أرض مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، تحتل أهمية كبرى فهى تأتى في توقيت يشهد العالم فيه تغيرات مناخية غير مسبوقة، حيث يتم تدارس هذا الوضع الخطير بالعالم.

وعن استضافة مصر لهذه القمة قال الحراصى :"دائما منعطفات الحياة المعاصرة تأتى من مصر، فمصر لها دور القيادة و قيادة الوعى، واستضافتها لهذه القمة تأتى في إطار هذا الدور الريادى، فهى الدولة التي تقود بوعى علمائها وقاداتها تضع العالم بأكمله في وضع أفضل .

وأشار الوزير العُمانى إلى أن قضية المناخ أصبحت تحتل أهمية في هذه الأثناء وفى السياسة المعصرة كذلك، فالمتتبع لحالة المناخ في العالم بأكمله سوف يشاهد آثار التغيرات المناخية الكبيرة.

أضاف وزير إعلام سلطنة عمان ، في تصريحاته، قائلا :" لقد زرت أوربا مؤخرا ورأيت بعض المناطق التي كانت تزدان بالحدائق ذبلت وتحولت من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر، وفى سلطنة عمان أيضا شهدنا سيولا جارفة في فصل الصيف، وكذلك الحال فى السودان والعديد من الدول .