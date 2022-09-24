شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام السعودى: نحرص على إرساء العدالة ومتانة الأنظمة لحفظ الحقوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إن المملكة العربية السعودية اليوم تشهد تقدماً في كافة المجالات التنموية والاقتصادية والعدلية والأمنية على جميع المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. وفق صحيفة "عكاظ" .

وأضاف: إن التطور التشريعي الذي تمر به المملكة في هذا العهد الميمون يؤكد حرص الدولة على إرساء العدالة ومتانة الأنظمة التي تحفظ الحقوق، وتراعي المصالح المحمية، وتصون كافة التعاملات الحياتية التي يعيشها الإنسان.

وقدم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة، واصفاً هذه المناسبة بالخالدة، كونها تأتي استذكاراً واحتفاءً بقيام المملكة وتوحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الذي أرسى قواعد بنيان الوطن المبارك بالعدل والحكمة وعليه سار أبناؤه البررة من بعده.

ولفت النائب العام النظر إلى أن هذه المناسبة الجليلة، مصدر إلهام يضاعف شعور العزم وترتقي فيها الهمم في سبيل تأدية واجباتنا وعظيم مسؤولياتنا تجاه هذا الوطن الذي أعطانا جل اهتمامه وعنايته ويستحق منا الكثير، ويستوجب منا أن نحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة.