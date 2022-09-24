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ولى العهد السعودى والمستشار الألمانى يبحثان جهود تحقيق السلم الدولى

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القاهرة - سامية سيد - بحث ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودى الأمير بن عبدالعزيز اليوم/ السبت/ مع المستشار الألماني أولاف شولتس الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلم الدوليين.

واستعرض الجانبان - خلال زيارة المستشار الألماني للرياض في إطار جولته الخليجية وفقا لما أوردته وكالة الأنباء "واس" - سبل تعزيز التعاون الثنائي ومستجدات الأوضاع على المستوى الإقليمي والدولي، وفرص تطوير آفاق التعاون الثنائي وفق رؤية المملكة 2030.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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