شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى والمستشار الألمانى يبحثان جهود تحقيق السلم الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم/ السبت/ مع المستشار الألماني أولاف شولتس الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلم الدوليين.