شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى والمستشار الألمانى يبحثان جهود تحقيق السلم الدولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بحث ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم/ السبت/ مع المستشار الألماني أولاف شولتس الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلم الدوليين.
واستعرض الجانبان - خلال زيارة المستشار الألماني للرياض في إطار جولته الخليجية وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - سبل تعزيز التعاون الثنائي ومستجدات الأوضاع على المستوى الإقليمي والدولي، وفرص تطوير آفاق التعاون الثنائي وفق رؤية المملكة 2030.