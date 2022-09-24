شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض تستضيف اجتماعات وزراء العمل والتنمية الاجتماعية الخليجيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف المملكة العربية السعودية الأحد والاثنين، في الرياض اجتماعات اللجان الوزارية (العمل – والتنمية الاجتماعية – والخدمة المدنية) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بمجالات العمل والتنمية الاجتماعية والخدمة المدنية، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الخليجي المشترك.وفق صحيفة عكاظ.

تتزامن مع الاستضافة فعاليات مصاحبة لاجتماعات اللجان الوزارية تُكرم خلالها المشاريع والشخصيات الرائدة في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية والكفاءات المتميزة بقطاع الخدمة المدنية.

وتأتي رئاسة المملكة لاجتماعات اللجان الوزارية الخليجية كونها رئيس المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحالية.

ويعد اجتماع لجنة وزراء الخدمة المدنية الاجتماع الثامن عشر، والثامن للجنتي وزراء العمل ووزراء الشؤون/التنمية الاجتماعية.

وتنبع أهمية هذه الاجتماعات من سعي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية والخدمة المدنية لمواكبة التغيرات التي يشهدها العالم على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والرقمية.