شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة اللبنانى ونظيره السورى يتابعان نقل جرحى وجثامين المركب الغارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث كل من وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض ونظيره السورى حسن محمد الغباش كيفية نقل الجرحى الناجين من مأساة المركب، الذي غرق قبالة ​طرطوس، إلى ​لبنان،​ حيث يتم تحديد الموعد بناء على التقارير الطبية المتعلقة بحالتهم الصحية، إضافة إلى متابعة نقل جثامين الضحايا، وفق موقع النشرة .

ولفت إلى أنه تم تحضير مستشفيي ​طرابلس​ وحلبا الحكوميين وسائر ​المستشفيات الخاصة​ في الشمال لاستقبال الجثامين ومتابعة علاج الجرحى اللبنانيين على نفقة وزارة الصحة العامة". وبتوجيهات من الأبيض، سيتابع مدير العناية الطبية ​جوزف الحلو​ ما بدأه منذ ليل الخميس من تنسيق مع ​الصليب الأحمر اللبناني​ والهلال الأحمر العربي السوري لإنجاز مجمل الترتيبات اللوجستية المتعلقة بالجرحى كما بنقل جثامين الضحايا إلى لبنان.

وكان عدد ضحايا قارب المهاجرين الذي انطلق قبل أيام من لبنان باتجاه أوروبا وغرق قبالة سوريا إلى 81 قتيلاً، وتم إنقاذ 20 شخصاً من ركاب القارب المنكوب ونقلهم إلى المستشفى في سوريا للعلاج، وأوضحت السلطات السورية أن معظم الناجين يتلقّون مساعدة بواسطة الأوكسيجين، وبعضهم نقل إلى العناية المركزة.

وبحسب التلفزيون السوري، فإن المركب كان يستقله حوالى 150 شخصاً، ونقل المدير العام للموانئ البحرية السورية العميد سامر قبرصلي عن ناجين قولهم، إن "الزورق انطلق من لبنان - المنية (شمال) منذ عدة أيام بقصد الهجرة" وعلى متنه ركاب من جنسيات عدة.

من جهته، أشار وزير النقل اللبناني علي حمية إلى أن "الزورق يحمل على متنه لبنانيين" لم يحدد عددهم.