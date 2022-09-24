شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة بالسودان والرئيس البورندى يبحثان العلاقات الثنائية بين بلديهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، والرئيس البورندي إيفاريست ندايشيميي ، على هامش الدورة 77 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال مجلس السيادة، في بيان اليوم، إن اللقاء تناول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، لاسيما في المجالات السياسية والاقتصادية، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما أطلع رئيس مجلس السيادة، الرئيس البورندي على مجمل تطورات الأوضاع بالبلاد.

من جانبه أكد الرئيس البورندي دعم بلاده لوحدة السودان واستقراره بحكم رئاستها مجموعة شرق أفريقيا (EAC) وعضويتها في مجلس السلم والأمن الأفريقي.