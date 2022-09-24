شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف العراق بمنصب رئيس المشارك لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الجمعة، عن شكره وتقديره لجميع الوفود من الدول الأعضاء في المجموعة على تكليف العراق بمنصب الرئيس المشارك لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب.

وعبر حسين - في كلمة له خلال مشاركته في الإجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب -الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك - عن شكره وتقديره لجميع الوفود من الدول الأعضاء في المجموعة على تكليف العراق بمنصب الرئيس المشارك لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب"، مُؤكِّداً أنَّه "سيبذل قصارى جهده، وبالتعاون مع الرئيس المشارك لمملكة إسبانيا، لتحقيق أهداف المجموعة والحفاظ على مبادئها المشتركة".

وأكد أن إختيار العراق لرئاسة مجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب يعد التزاما قويا، وعلينا بذل المزيد من الجهود الدولية التي تهدف إلى التخفيف من تحديات وآفات الإرهاب، وتعزيز النهج الشامل لحماية حقوق الإنسان من خلال التعبير عن احتياجات الضحايا والدفاع عن حقوقهم.

ولفت الوزير إلى أن العراق يثني على الروح الجماعيّة التي أظهرتها المجموعة لتحديث قرار الجمعية العامة المرقم 73/305 بشأن "تعزيز التعاون الدولي لمساعدة ضحايا الإرهاب، كما نرحب بالبيئة الإيجابية للمناقشة الجارية بشأن الخيارات المتاحة لإنشاء صندوق لدعم ضحايا الإرهاب.

واوضح أن العراق يقترح أن يولي القرار القادم اهتماما لجانب تمكين ضحايا الإرهاب ومساعدتهم على الحصول على أرضية صلبة من خلال الإحترام والأمل والفرص لتأمين حياة مزدهرة، مؤكدا تعهد العراق بالولاء للتضحيات التي قدمها ضحايا الإرهاب، مجددا على ضرورة سماع صوت الضحايا سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

وفي الختام: يؤكّد العراق التزامه الكامل بمكافحة الإرهاب، والالتزام بأهداف ومبادئ مجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب؛ ونتطلع إلى أن يكون لها صوت مشترك قوي خلال الاستعراض الثامن لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب".