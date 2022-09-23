شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت اشتباكات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي، فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وقالت مصادر أمنية فلسطينية: "إن طفلا فلسطينيًا أصيب بالرصاص الحي، فيما أصيب عدد آخر من المواطنين بالرصاص المطاطي وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع الاحتلال لمسيرة مناهضة للاستيطان في قرية كفر قدوم شرق محافظة (قلقيلية) الواقعة في شمال غرب الضفة الغربية".



وفي محافظة "نابلس" الشمالية، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة منددة بالاستيطان في قرية "بيت دجن"، فيما شهدت بلدة "بيتا" مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.



وفي مدينة "الخليل" الجنوبية، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في شارع "الشلالة".