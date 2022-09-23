شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يلتقى رئيس المجلس الرئاسى اليمنى.. ويؤكد: الحل السياسى السبيل لحل الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الجمعة، على هامش المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وناقش الجانبان المستجدات المرتبطة بالأزمة اليمنية وما تقوم به الحكومة الشرعية من عمل مهم لتخفيف معاناة الشعب وإستعادة مؤسسات الدولة.

واعتبر الأمين العام أن الحل السياسي هو السبيل لمعالجة الصراع في ‎اليمن والحفاظ على وحدته وسيادته.