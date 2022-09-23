شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا مركب لبنان الغارق قبالة ساحل طرطوس السورية إلى 87 شخصًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، ارتفاع عدد ضحايا المركب اللبناني الغارق قبالة ساحل طرطوس بسوريا إلى 87 شخصًا، فيما يتلقى 20 شخصًا من الناجين العلاج في أحد مستشفيات مدينة طرطوس.
وكان مركب يحمل مهاجرين غير شرعيين قد غادر المنية بمحافظة الشمال اللبناني ثم غرق مساء أمس قبالة ساحل طرطوس السورية.
وأكد حمية، في وقت سابق، أن المتوفين بينهم 9 لبنانيين على الأقل، فيما نجا عشرون آخرون بينهم 5 لبنانيين و12 سوريًا وثلاثة فلسطينيين جميعهم من المقيمين في لبنان، ويتلقون العلاج حاليًا في مستشفى طرطوس.