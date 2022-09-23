شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا مركب لبنان الغارق قبالة ساحل طرطوس السورية إلى 87 شخصًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، ارتفاع عدد ضحايا المركب اللبناني الغارق قبالة ساحل طرطوس بسوريا إلى 87 شخصًا، فيما يتلقى 20 شخصًا من الناجين العلاج في أحد مستشفيات مدينة طرطوس.