شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: جولة الحوار الوطني ستعقد قريبا لإنهاء حالة الانسداد السياسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن عزمه لدعوة جميع القوى السياسية إلى عقد جولة حوار ثالثة؛ تهدف لإنهاء الانسداد السياسي في البلاد.

وطالب الكاظمي - في مقابلة مع قناة (العراقية) الإخبارية - من جميع القوى السياسية الاستفادة من مبادرات الحوار الوطني التي عقدت سابقا.. وقال "من الضروري أن تتحمل القوى السياسية المسئولية التاريخية والاستفادة من فرصة الحوار الوطني التي عقدت على جولتين، وسوف ندعو إلى جولة ثالثة قريبا، لكي نحاول أن نحل مشاكلنا عبر الحوار.. ولا خيار لنا غير الحوار".

كما طالب رئيس وزراء العراق من الجميع أن يتحلوا بالمسئولية والعمل معا لإيجاد فرصة والاتفاق على مشتركات البناء وتشكيل حكومة جديدة تقوم بواجبها في خدمة العراقيين.

وأكد الكاظمي على ضرورة الاستمرار في العمليات النوعية لملاحقة عناصر "داعش" الإرهابية والإطاحة بها، لافتا إلى أن القوات الأمنية اعتقلت عددا من فرق الموت التي كانت تمثل جزءا من السلاح المنفلت، واعتقال العديد من العناصر التي قامت بقتل المتظاهرين، مشددا على ضرورة تعاون جميع مؤسسات الدولة للقضاء على العناصر الإرهابية والمسلحة في البلاد.

وكشف رئيس الوزراء العراقي عن نجاح السياسة الاقتصادية للحكومة وارتفاع الاحتياطي المالي من 49 مليار دولار إلى 86 مليارا، وسوف يصل في نهاية العام الجاري إلى 100 مليار دولار، مؤكدا أن العراق حصل على أسرع نمو اقتصادي في الشرق الأوسط والخامس عالميا.