شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو لبنان للإسراع فى تشكيل الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لبنان إلى الإسراع في تشكيل حكومة لبنانية جديدة، وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس الحكومة اللبنانية ضمن اجتماعاته في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونوه جوتيريش بما تضمنته كلمة رئيس الحكومة أمام الجمعية العامة، لا سيما ما يتعلق بدعم مهمة اليونيفيل والتزام القرارات الدولية والتنسيق مع الجيش، وأشار إلى أن ما عبر عنه ميقاتي بشأن وضع الأونروا سيكون موضع متابعة اممية لتحسين اوضاع الفلسطينيين المقيمين في لبنان.

وقد شارك ميقاتي وعقيلته في حفل استقبال أقامه الرئيس الأمريكي جو بايدن فى "متحف التاريخ الأمريكي" على شرف رؤساء الوفود المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.