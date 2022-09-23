شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السودانية تطلق تحذيرات للحماية من الإصابة بجدري القرود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الصحة السودانية، حملة لمواجهة مرض جدري القرود بعد اكتشاف 5 حالات والاشتباه في حالتين أخرتين وقامت بتخصيص الرقم 9090 للتبليغ في حالة حدوث طفح جلدي، أو الذهاب لأقرب مركز صحي في إطار الإجراءات الاحترازية ضد مرض جدري القرود.

وشددت وزارة الصحة في بيان اليوم على تجنب الاتصال المباشر مع أي شخص لديه طفح جلدي او تبادل الملابس والمتعلقات الشخصية معه.

ونوهت الوزارة إلى تجنب ملامسة اي طفح جلدي او تقرحات على الآخرين علاوة على تجنب التعامل المباشر مع الحيوانات والحرص على تعقيم او غسل اليدين بالماء والصابون بعد لمس الحيوانات الأليفة في المنزل.



وكانت الوزارة أعلنت قبل يومين تسجيل 5 إصابات جديدة بالمرض موزعة بين غرب دارفور إصابتين، وإصابة واحدة بكل من الخرطوم، كسلا وشمال دارفور لترتفع جملة الإصابات إلى7 إصابة.



فيما كشفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن حالتي اشتباه أمس، وتظهر نتيجة الفحص في48 ساعة.