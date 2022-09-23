شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة العراقية والبنك الدولي يبحثان سبل التعاون المالي والاقتصادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة، مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج أهم جوانب التعاون بين العراق والبنك الدولي في المجالين المالي والاقتصادي.



وبحث الجانبان - بحسب بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، خلال لقاء على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك - أهم جوانب التعاون بين العراق والبنك الدولي في المجالين المالي والاقتصادي، وفي مجال تقديم الدراسات والاستشارات والبيانات.



وأشار البيان إلى أن اللقاء تطرق إلى النمو الإيجابي في الاقتصاد العراقي، والنجاح في مواجهة التحديات التي أنتجتها الأزمات العالمية، وتعثر سلاسل التوريد، وآثار جائحة كورونا.



ومن جانبه، أكد الكاظمي عزم العراق على مواصلة منهاج الإصلاح الاقتصادي، ووضع الأسس القوية؛ من أجل التنمية المستدامة، وخلق البيئة الاستثمارية الجاذبة، والتأكيد على التعاون مع البنك الدولي في مجالي تحديث السياسة المائية للبلاد، ومشاريع الأمن الغذائي.