شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. بدء العمليات التشغيلية في المفاعل الـ3 بمحطات براكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، عن بدء العمليات التشغيلية في المحطة الثالثة من محطات براكة للطاقة، في منطقة الظفرة بإمارة أبو ظبي، بإشراف شركة "نواة" للطاقة.

ويعد ذلك بداية للرفع التدريجي لطاقة مفاعل المحطة وصولا إلى التشغيل التجاري بعدعدة أشهر.

ويبرز هذا الإنجاز الجديد التقدم الكبير الذي تم إحرازه خلال مسيرة تطوير محطات براكة الأربع، والتي تعد أول مشروع للطاقة النووية السلمية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي، ويقوم بدور محوري في عملية تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في دولة الإمارات من أجل الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وتحقق هذا الإنجاز المتمثل في بداية تشغيل المحطة الثالثة في براكة بعد عام واحد من بداية تشغيل المحطة الثانية، بينما تتمثل الخطوة التالية في ربط المحطة الثالثة بشبكة الكهرباء الرئيسية في الدولة خلال الأسابيع المقبلة.

ويأتي هذه الإنجاز في وقت تسعى العديد من الدول للتخفيف من آثار نقص الطاقة من جراء أزمة الطاقة الحالية التي يشهدها العالم، وهو ما يؤكد النتائج الإيجابية للرؤية المستقبلية المدروسة لدولة الإمارات حين اتخذت في العام 2008 قرار إضافة الطاقة النووية لمحفظة مصادر الطاقة المتنوعة لديها الأمر الذي نتج عنه توفير مصدر موثوق لكهرباء الحمل الأساسي الصديقة للبيئة للدولة.