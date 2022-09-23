شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تمنح الجزائر حصصًا سنوية للصيد في مياهها الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت موريتانيا الجزائر حصصًا سنوية للصيد في مياهها الإقليمية.

جاء ذلك خلال النتائج التي أسفرت عنها أعمال اللجنة الفنية المشتركة الجزائرية الموريتانية في مجال الصيد البحري، والتي ترأسها وزير الصيد الجزائري هشام سفيان صلواتشي مناصفة مع وزير الصيد والاقتصاد الموريتاني، محمد ولد عابدين ولد أمعييف.

كما أوصت اللجنة الفنية المشتركة الجزائرية الموريتانية، المنعقدة، اليوم، بالجزائر العاصمة، على ضرورة الارتقاء بمجال الصيد البحري؛ بما يسهم في الاندماج والتكامل بين البلدين.

وأوضح وزير الصيد البحري الجزائري أن علاقات التعاون الثنائية تعرف "ديناميكية جديدة خاصة مع زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الجزائر نهاية ديسمبر الماضي؛ والتي نتج عنها تفعيل التعاون في العديد من المجالات، لاسيما ما تم الاتفاق عليه مؤخرا خلال أعمال الدورة التاسعة عشرة للجنة الكبرى المشتركة التعاون بين البلدين، التي انعقدت بداية الشهر الجاري، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط".