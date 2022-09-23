شكرا لقرائتكم خبر عن لعمامرة يشارك فى اجتماع مجموعة الاتصال العربية حول الأزمة الأوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة في اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية العربية، حول "الأزمة في أوكرانيا"، مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف لمناقشة آخر تطورات الأزمة في أوكرانيا.

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان اليوم - أن الاجتماع خصص لمناقشة آخر تطورات الأزمة في أوكرانيا، وآفاق تمكين طرفي النزاع، (روسيا وأوكرانيا)، من استئناف المفاوضات بغية التوصل إلى حل سياسي يضمن إنهاء الحرب، مع العمل بالتوازي على التخفيف من حدة انعكاسات الأزمة وتداعياتها، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي وفي مجال الطاقة.

يذكر أنه تم إنشاء مجموعة الاتصال العربية بموجب قرار من المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية شهر مارس الماضي بالقاهرة لمتابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بالأزمة الأوكرانية، وذلك بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي لها، وتتشكل اللجنة من وزراء خارجية كل من: مصر والجزائر، والأردن، والسودان، والعراق والإمارات العربية المتحدة، فضلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية.