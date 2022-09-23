شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بلدة "بيت أمر" بالخليل ويصيب 3 فلسطينيين بينهم معاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب، ثلاثة شبان فلسطينيين بالرصاص، بينهم شاب من ذوي الإعاقة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة "بيت أمر" شمال الخليل.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "الظهر" في بلدة بيت أمر، وأطلقت الرصاص الحي والأعيرة المطاطية وقنابل الغاز السام صوب منازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب (24 عاما)، وهو من ذوي الإعاقة، برصاصة في القدم، وذلك أثناء وقوفه أمام منزل عائلته، وجرى نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.



واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، أدت الى اصابة شابين آخرين بأعيرة نارية في القدم، بالإضافة الى إصابة العشرات بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.



من ناحية أخرى، أبعدت سلطات الاحتلال الاسرائيلي شابا وسيدتين مقدسيتين عن الأقصى.



وقالت مصادر مقدسية إن قوات الاحتلال افرجت عن السيدة المقدسية زينة عمرو شرط إبعادها عن المسجد الاقصى المبارك لمدة أسبوع قابل للتجديد.



وكانت قوات الاحتلال اعتقلتها صباحا بعد اقتحام منزلها في حي "الثوري" بالقدس المحتلة.



وأضافت المصادر أن سلطات الاحتلال أبعدت الشاب زيد غراب عن المسجد لمدة ستة أشهر، في حين أبعدت السيدة سحر النتشة لمدة أسبوع قابل للتجديد.