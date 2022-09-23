شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الروسى يشكر ولى العهد السعودى على مساهمته فى إنجاح عملية تبادل الأسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم، بالرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وقدم في بداية الاتصال شكره لولى العهد على مساهمته الفاعلة والمتميزة في إنجاح عملية تبادل الأسرى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وقد أكد ولي العهد استعداد المملكة لبذل كافة المساعى الحميدة ودعم كافة الجهود الرامية للوصول لحل سياسي للأزمة.



ونوه الرئيس بوتين بانضمام المملكة لمنظمة شنجهاى للتعاون بصفة شريك حوار، مؤكدًا تطلع الأعضاء لمساهمة المملكة الفاعلة في أعمال المنظمة.



وجرى خلال الاتصال بحث أوجه التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

يذكرأن، أكد السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن فكرة الصراع النووي المحتمل تعد أمرا غير مقبول، مطالبا جميع الدول التي تمتلك أسلحة نووية بالالتزام بعدم استخدامها والقضاء الكامل عليها.