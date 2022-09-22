شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالتعاون مع ناسا.. شركة يابانية لتطوير ساعة خاصة باسم Space Ludens والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت تقارير تقنية عن تعاون يجمع بين وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“ وشركة تطوير الألعاب اليابانية ”كوجيما برودكشنز“، لتطوير ساعة خاصة يطلق عليها اسم Space Ludens.

مواصفات الساعة المنتظرة

وبالنسبة لمواصفات الساعة، فهي تأتي باللون الفضي اللامع مع تفاصيل ذهبية وختم ”ناسا“ يبرز في الواجهة مع شعار Kojima Productions المحفور على الغلاف الخارجي.

واستغرق العمل على الساعة نحو عامين ومن المقرر بيعها من قبل شركة الساعات السويدية Anicorn والتي عملت سابقًا مع ناسا على الساعات الأخرى، وتسمى الساعة بـ Space Ludens، على اسم الشخصية التي تظهر في لعبة Kojima Productions وتتميز الساعة بعناصر تصميم من بدلته الفضائية الشهيرة.

ومن المقرر إصدار ساعة Space Ludens بكميات محدودة في 27 سبتمبر، حيث ستتوفر 600 قطعة فقط للشراء، وسيتم شحن 100 منها مع قناع جمجمة مشابه للقناع الذي يظهر بشكل بارز في شعار Kojima Productions.

ولم تكشف أنيكورن بعد عن تكلفتها، إلا أن ساعات ناسا السابقة تم بيعها بأسعار مرتفعة تزيد عن 1000 دولار.

وتم الإعلان اليوم أن شركة Kojima Productions تتعاون مع وكالة ناسا، لكن ليس على لعبة، بل على ساعة يد.

يتم إنتاج ساعة Space Ludens بواسطة مصمم الساعات Anicorn، وتستلهم في تصميمها من النمط المرئي لتميمة شركة Kojima مع دمج عناصر تصميم شعار ناسا.

وتقول التغريدة: "تتشرف ANICORN بتقديم ساعة اليد SPACE LUDENS، التي تم تصميمها بفضل تعاون يحدث لمرة واحدة في العمر. وهي شراكة ملحمية مستوحاة من Ludens لنشر الإبداع والخيال وعنصر اللعب في الثقافة".

قد يكون هذا التعاون غير متوقع، لكن الساعة نفسها تبدو رائعة جدًا، حيث يستفيد المصممون من أسلوب كوجيما ووكالة ناسا بطريقة تبرز للعيان على الفور.

وأضافوا أيضًا: "قامت ANICORN بتصميم SPACE LUDENS مع KOJIMA PRODUCTIONS باستخدام شعار ناسا كأحد زخارف التصميم. إنه توافق مثالي مع مفهوم ’جلب المرح إلى الكون المجهول‘ ".

الساعة مستوحاة من بدلة النشاط الإبداعي خارج المركبات التي يرتديها Ludens: وهو تميمة شركة Kojima. وتوضح Anicorn أن التميمة تم تصميمها بواسطة Yoji Shinkawa، بناءً على فكرة رائد فضاء يستكشف الفضاء الرقمي.