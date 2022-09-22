شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت قوات الاحتلال الاسرائيلى اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات واسعة فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تم خلالها اعتقال 13 فلسطينيا بينهم قاض وأسيران محرران.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال القاضى الفلسطينى بسام عبد الكريم ارزيقات من محكمة "صلح" بلدة دورا بالخليل، وشقيقا له بعد اقتحام منزليهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.

وأضافت المصادر أن تم اعتقال الأسير المحرر حمزة حسين أبو هلال، بعد أن داهمت منزله في قرية "بيت عوا" جنوب غرب الخليل، مشيرة إلى أن قوة أخرى اعتقلت الأسير المحرر أحمد رفعت الصليبي بعد أن داهمت وفتشت منزل ذويه في بلدة "بيت أمر" شمال الخليل.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال مقدسية بعد مداهمة منزلها في حي "الثوري"، واقتحمت قوات الاحتلال مخيم "عقبة جبر" في محافظة أريحا، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا من بلدة "نعلين غرب رام الله، على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، وصادرت سيارته.. فيما تم اعتقال آخر من "رنتيس" لدى مروره بحاجز عسكري مفاجئ غرب "سلفيت"، فيما تم اعتقال اثنين آخرين من مخيم "الجلزون" شمال رام الله، بالإضافة إلى اعتقال شاب فلسطيني من "بيت لحم".