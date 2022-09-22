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الديوان الملكى السعودى: تعيين الدكتورة هلا بنت مزيد رئيسا لهيئة حقوق الإنسان

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القاهرة - سامية سيد - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مرسوما ملكيا بإعفاء الدكتور عواد بن صالح بن عبدالله العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان من منصبه، وتعيين الدكتورة هلا بنت مزيد بن محمد التويجرى رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.

وذكر الديوان الملكى السعودى - في بيان أوردته وكالة الأنباء "واس" ، أن المرسوم نص أيضا على تعيين الدكتور عواد بن صالح بن عبدالله العواد مستشاراً بالديوان الملكى بمرتبة وزير.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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