شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى السعودى: تعيين الدكتورة هلا بنت مزيد رئيسا لهيئة حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مرسوما ملكيا بإعفاء الدكتور عواد بن صالح بن عبدالله العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان من منصبه، وتعيين الدكتورة هلا بنت مزيد بن محمد التويجرى رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.