شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين ترحب بنجاح الوساطة السعودية فى تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيب مملكة البحرين بنجاح جهود المملكة العربية السعودية فى الإفراج عن عشرة أسرى من مواطنى المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ومملكة السويد وجمهورية كرواتيا، في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية - وفق ما أوردته وكالة أنباء البحرين - تقدير مملكة البحرين واعتزازها بنجاح جهود وساطة المملكة العربية السعودية في الإفراج عن الأسرى بالتعاون مع حكومتي روسيا وأوكرانيا، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم، باعتبارها واحدة من المبادرات الدبلوماسية والإنسانية الرائدة للأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الحرص على تسوية النزاعات الإقليمية والدولية بالوسائل الدبلوماسية، ودعم جهود السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي، ومساندة الهدنة الإنسانية في الجمهورية اليمنية، وتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للعديد من البلدان حول العالم.

وعبرت وزارة الخارجية البحرينية عن أملها في أن تشكل هذه المبادرة الإنسانية الحكيمة نقلة نوعية في إنجاح المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وإنهاء الحرب ووقف تداعياتها الإنسانية، وتعزيز الأمن والسلام الدوليين، لاسيما في ظل التقدير العالمي للدبلوماسية السعودية الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وما تتمتع به المملكة من ثقل سياسي واقتصادي وأمني عالمي، ودورها القيادي والمحوري في حل النزاعات الإقليمية والدولية، وإرساء قيم السلام والتسامح والاعتدال، ومكانتها المرموقة على مر التاريخ في محيطها العربي والإسلامي والدولي، وتأكيد حضورها الدولي المميز بقيادتها لمجموعة العشرين منذ عامين بحكمة واقتدار.

