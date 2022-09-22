شكرا لقرائتكم خبر عن لعمامرة يبلغ أبو مازن رسالة تبون بشأن التنسيق فى القمة العربية بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن رسالة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون؛ والتي تتعلق بالتنسيق المستمر بين قائدي البلدين الشقيقين في أفق القمة العربية المقبلة بالجزائر.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفلسطيني، الأربعاء، لوزير الخارجية الجزائري، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن هذا اللقاء كان فرصة لاستعراض تطورات القضية الفلسطينية المدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة، وكذلك الجهود المبذولة على ضوء مبادرة الرئيس الجزائري لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وانهاء الانقسامات بين الأشقاء الفلسطينيين.

وبحسب البيان، جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التعبير عن بالغ تقديره للمساعي الحميدة التي يبذلها الرئيس الجزائري حالياً في سبيل وحدة الصف الفلسطيني و دعم القضية الفلسطينية على الصعيدين الإقليمي والدولي.