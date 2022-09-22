شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: المانحون تعهدوا بجمع 75 مليون دولار لنقل النفط من السفينة صافر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الأمم المتحدة إن المانحين قد تعهدوا بتقديم جميع مبلغ 75 مليون دولار المطلوبة لنقل النفط من السفينة صافر الموجودة قرابة السواحل اليمنية التى يهدد تسرب النفط منها بكارثة بيئية هائلة، وذلك من خلال البدء بعملية الطوارئ اللازمة لنقل النفط من السفينة المتحللة إلى سفينة أمنة.

وقال المنسق المقيم للمنظمة الدولية في اليمن ديفيد جريسلي - في بيان للأمم المتحدة اليوم الخميس، إن الوصول إلى المبلغ المطلوب جاء بعد إعلان هولندا أنها ستزيد تعهدها من 7.5 مليون دولار إلى 15 مليون دولار، مضيفا أنه لبدء عملية الطوارئ في أقرب وقت ممكن فإن الأمم المتحدة بحاجة إلى تحويل جميع التعهدات إلى نقد في القريب العاجل.

وأشار إلى انه حتى 18 سبتمبر الجاري تم صرف مبلغ 59 مليون دولار أو كانت في طور الصرف، لافتا إلى أن الأمم المتحدة بحاجة أيضا إلى تمويل يبلغ 38 مليون دولار لإنهاء المهمة بتركيب قدرة إحلال أمنة طويلة الأجل للسفينة صافر.

وذكرت المنظمة الدولية أن الميزانية المنقحة للخطة ذات المسارين تحتاج إلى 113 مليون دولار، تشمل 75 مليون دولار لعملية الطوارئ إضافة إلى 38 مليون دولار لعملية الإحلال.