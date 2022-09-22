شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا وفرنسا والسعودية يجددون التزامهم باستمرار دعم سيادة لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية التزامهم باستمرار دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره.

وشدد ممثلو الدول الثلاث أثناء لقائهم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، في بيان مشترك أوردته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني، اليوم الخميس على أهمية إجراء انتخابات في موعدها بما يتماشى مع الدستور بينما يستعد مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس جديد.

وأكد البيان أنه من الأهمية بمكان انتخاب رئيس يمكنه توحيد الشعب اللبناني والعمل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية للتغلب على الأزمة الحالية.

ودعت الدول الموقعة على البيان إلى تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المطلوبة بشكل عاجل لمواجهة أزمات لبنان السياسية والاقتصادية، وتحديداً تلك الإصلاحات اللازمة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأعربت واشنطن وباريس والرياض، بحسب البيان، عن استعدادها للعمل بشكل مشترك مع لبنان لدعم تنفيذ إجراءات الإصلاح الأساسية التي تعد ضرورية لازدهار البلاد واستقراره وأمنه في المستقبل.

وأشاد ممثلو الدول الثلاث بدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي الحاسم، بصفتهما المدافعين الشرعيين عن سيادة لبنان واستقراره الداخلي، في حماية الشعب اللبناني بينما يمر بأزمة غير مسبوقة.

كما أكدوا ضرورة تنفيذ الحكومة اللبنانية أحكام قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 1559 و1680 و1701 و2650 وغيرها من القرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، مع الالتزام باتفاق الطائف الذي يحفظ الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان.