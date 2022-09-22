شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع تشاورى لوزراء الإعلام العرب قبيل انطلاق أعمال الدورة الـ 52 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزراء الإعلام العرب اجتماعا تشاوريا صباح اليوم الخميس، قبيل انطلاق أعمال الدورة الـ 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب، والتى تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبرئاسة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر.