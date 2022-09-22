شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السعودية: نعمل على تأمين مغادرة الأسرى المفرج عنهم لبلادهما فى أقرب وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان عددا من الاتصالات الهاتفية مع نظرائه بالولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وكرواتيا، والسويد، بشأن نجاح جهود الوساطة التى قام بها ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان فى الإفراج عن أسرى بلادهم وتسلمهم من الجانب الروسى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزير الخارجية السعودى خلال اتصاله بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن. طمأنه على سلامة الأسيرين الأمريكيين اللذين تسلمتهما المملكة من الجانب الروسي، مشيرا إلى أن السلطات المعنية بالمملكة تعمل على تأمين مغادرتهما إلى بلادهما في أقرب وقت. وأوضحت "واس" أن وزير الخارجية، السعودى أجرى اتصالا هاتفىا مماثلا مع وزير الخارجية والتنمية البريطاني جيمس كليفرلي لطمأنته على سلامة الأسرى البريطانيين وبحث تأمين مغادرتهم إلى بلادهم. وأضافت ان الاتصال الهاتفي مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية كرواتيا جوردان غرليتش بحث ايضا وضع الأسير الكرواتي الذي تسلمته المملكة اليوم من الجانب الروسي، وهو نفس ما تم خلال اتصال ابن فرحان مع وزيرة خارجية مملكة السويد آن ليند، حيث طمأنها على سلامة الأسير السويدي الذي تسلمته المملكة السعودية اليوم من الجانب الروسي. وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أنه من جانبهم عبر وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وكرواتيا، والسويد، عن تثمين بلادهم للجهود المبذولة من المملكة السعودية والتي قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الوساطة لإخلاء سبل الأسرى الأمريكيين والبريطانيين وكل من الأسير الكرواتي والأسير السويدي وتسلمهم من الجانب الروسي.

وفى وقت سابق، ثمنت الولايات المتحدة مساعدة شركائها السعوديين فى قيادة مبادرة إنسانية لتبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا والتى أدت إلى إطلاق سراح أسيرين أمريكيين.