شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: إحباط هجوم لعناصر من تنظيم داعش في صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمني عراقي بإحباط هجوم لعناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر الأمني، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، الفضائية مساء الأربعاء، إن "القوات الأمنية العراقية أحبطت تعرضاً لعناصر من تنظيم داعش الإرهابي في صلاح الدين"، مضيفا أن "التعرض وقع ضمن قضاء الدجيل".

من جهة أخرى، كشف مصدر أمني عراقي عن اعتقال مطلوب بتهمة "الإرهاب" داخل فندق وسط بغداد.

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية ألقت القبض على أحد المطلوبين وفق المادة ٤/ارهاب في منطقة البتاوين"، معلنا أن المطلوب تم اعتقاله داخل أحد الفنادق.