اخبار الخليج

العراق: إحباط هجوم لعناصر من تنظيم داعش في صلاح الدين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: إحباط هجوم لعناصر من تنظيم داعش في صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمني عراقي بإحباط هجوم لعناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر الأمني، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، الفضائية مساء الأربعاء، إن "القوات الأمنية العراقية أحبطت تعرضاً لعناصر من تنظيم داعش الإرهابي في صلاح الدين"، مضيفا أن "التعرض وقع ضمن قضاء الدجيل".

من جهة أخرى، كشف مصدر أمني عراقي عن اعتقال مطلوب بتهمة "الإرهاب" داخل فندق وسط بغداد.

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية ألقت القبض على أحد المطلوبين وفق المادة ٤/ارهاب في منطقة البتاوين"، معلنا أن المطلوب تم اعتقاله داخل أحد الفنادق.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا