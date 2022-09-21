شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن نجاح وساطة ولى العهد بإفراج روسيا عن أسرى من 5 دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء، نجاح وساطة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان في الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك بالإفراج عن 10 أسرى من المغرب والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد وكرواتيا.

وقالت وزارة الخارجية السعودية – بحسب ما نقلته وكالة "واس"- أنه "انطلاقاً من اهتمامات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان واستمراراً لجهوده في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية - الأوكرانية، وبفضل المساعي المستمرة له مع الدول ذات العلاقة، نجحت وساطته بالإفراج عن 10 أسرى من مواطني المملكة المغربية، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، وكرواتيا، حيث يأتي الإفراج عنهم في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا".

وأضافت الوكالة السعودية الرسمية أن الجهات المعنية في السعودية قامت باستلامهم ونقلهم من روسيا إلى المملكة، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم.

في هذا الصدد، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن شكر وتقدير حكومة المملكة لكل من حكومة روسيا الاتحادية وحكومة أوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما للجهود التي بذلها ولي العهد للإفراج عن الأسرى.