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السعودية تعلن نجاح وساطة ولى العهد بإفراج روسيا عن أسرى من 5 دول

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء، نجاح وساطة ولى العهد السعودى الأمير في الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك بالإفراج عن 10 أسرى من المغرب والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد وكرواتيا. 

وقالت وزارة الخارجية السعودية – بحسب ما نقلته وكالة "واس"- أنه "انطلاقاً من اهتمامات الأمير محمد بن سلمان واستمراراً لجهوده في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية - الأوكرانية، وبفضل المساعي المستمرة له مع الدول ذات العلاقة، نجحت وساطته بالإفراج عن 10 أسرى من مواطني المملكة المغربية، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، وكرواتيا، حيث يأتي الإفراج عنهم في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا".

وأضافت الوكالة السعودية الرسمية أن الجهات المعنية في السعودية قامت باستلامهم ونقلهم من روسيا إلى المملكة، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم.

في هذا الصدد، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن شكر وتقدير حكومة المملكة لكل من حكومة روسيا الاتحادية وحكومة أوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما للجهود التي بذلها ولي العهد للإفراج عن الأسرى.

 

     

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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