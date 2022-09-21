شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقي: ننتهج مبدأ خفض التصعيد لينعكس على الأمن بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، أن بلاده تنتهج مبدأ خفض التصعيد وما يترتب عليه من مصالح لكل الأطراف وما ينعكس على الأمن والسلم في جوار العراق والمنطقة.



وذكر بيان للخارجية العراقية - أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن حسين التقى المبعوث الأمريكي الخاص لشئون إيران روبرت مالي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 77 المنعقدة في نيويورك، حيث بحثا التطورات السياسية والأمنية في المنطقة وانعكاساتها، ومناقشة واقع العلاقات الأمريكية الإيرانية وسبل تفعيل الحوارات الاستكشافية التي جرت سابقا، والتطرق إلى المفاوضات الجارية في فيينا والدول "5+1".

ومن جانبه، أكد روبرت مالي أهمية الالتزام بمسار المباحثات بصورة صحيحة، معربا عن شكره للدور الذي يقوم به العراق في هذا المجال.



ومن ناحية أخرى، بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم، مع السفير الفرنسي إيريك شوفاليي، العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون بين البلدين.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحلبوسي - نقلته (واع) - أن الجانبين استعرضا تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وعددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.