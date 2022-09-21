شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السودانى يتوجه لنيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، صباح اليوم إلى مدينة نيويورك على رأس وفد السودان المشارك في أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال مجلس السيادة بالسودان في بيان له اليوم الأربعاء، من المقرر أن يلقي البرهان، خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم غد الخميس .

كما سيشارك البرهان في اجتماعات رفيعة المستوى لبحث تعزيز التعاون متعدد الأطراف فيما يتعلق بمختلف القضايا الدولية والإقليمية المطروحة، إضافة إلى التحديات التي تواجهها المجموعة الدولية على غرار التغيرات المناخية وأزمة الغذاء وتبعاتها، خاصة على الدول النامية والأقل نموا .

وسيلتقي رئيس مجلس السيادة على هامش الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بعدد من الرؤساء من مختلف دول العالم، وممثلين من المنظمات الدولية والإقليمية، لبحث سبل التعاون الثنائي ودور التعاون متعدد الأطراف في إطار منظمة الأمم المتحدة لبناء مستقبل أكثر استقرارا، ويرافق رئيس مجلس السيادة السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف .