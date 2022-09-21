شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: تفشى الكوليرا فى سوريا بسبب الأطعمة والمياه غير النظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لشرق المتوسط، حول الوضع الصحى فى سوريا، وأوضح أن أعراض الكوليرا أهمها الإسهال الحاد، وذلك نتيجة تناول أطعمة ومياه غير نظيفة، و80 إلى 85% هى حالات بسيطة، والحالات الشديدة تتطلب الدخول إلى المستشفى، موضحا أن اللقاحات هى جزء من الاستراتيجية، لكن عندما تنتشر الحالات فى المحافظات فهى لا تتاح للجميع وهو أمرصعب.

وقال إن الإجراءات الوقائية الخاصة بالحفاظ على النظافة الشخصية والاهتمام بالطعام والمياه النظيفة هى أهم الإجراءات التى يجب الحفاظ عليها، موضحا أننا على أهبة الاستعداد لأى أمراض جديدة قد تظهر، وفيما يتعلق بتغيرالمناخ فإن الدراسات أثبتت أن الأمراض السارية تنتشر فى البلدان التى تعانى من الجفاف، والبلدان التى ينتشر فيها الفيضانات فإنها تعانى من فاشيات جديدة والأمراض المعدية تظهر بفعل الفيضانات واختلاط مياه الشرب بمياه المجارى، ولابد من العمل على الاستعداد للتغير المناخى والذى يتسبب فى العديد من الأمراض.

وأوضحت الدكتورة إيمان شنقيطى ممثل منظمة الصحة العالمية فى سوريا، أننا نعمل على الترصد للمرض، وهناك دعم من الشركاء، مضيفة أن هناك دروس مستفادة من كورونا، مشيرة إلى أن هناك نهجا شاملا قائما على تعاون المجتمع بأسره لوقف تفشى الكوليرا.