شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية أمريكا يؤكد ضرورة إجراء انتخابات رئاسية بلبنان فى الوقت المناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن ضرورة إجراء انتخابات رئاسية فى الوقت المناسب بلبنان، وضرورة تنفيذ الإصلاحات لدعم الشعب اللبنانى.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية الأمريكي في نيويورك، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي يترأس فيها ميقاتي وفد لبنان المشارك بالاجتماعات.

حضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بو حبيب، ومندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمال مدللي، والمستشار الدبلوماسي لميقاتي السفير بطرس عساكر، وعن الجانب الأمريكي حضر وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، والوسيط الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أموس هوكشتين.

ووفقا لبيان مجلس الوزراء اللبنانى اليوم الأربعاء، أكد بلينكن أن اللقاء كان مثمرا، وأن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع لبنان من أجل تحقيق السلام والازدهار.

من جانبه، قال ميقاتي إن اللقاء شهد بحث مجمل الملفات وتم التشديد بشكل خاص على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، مؤكدا أنه طلب دعم لبنان.

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى المواضيع المتعلقة بالنازحين السوريين والاتفاق مع صندوق النقد الدولي ودعم مشاريع الكهرباء التي تعاني لبنان من مشكلات جمه فيها بالإضافة للملف التربوي، مشيرا إلى أنه لمس تجاوبا في هذه الملفات، كما أكد على أن ملف ترسيم الحدود البحرية يشهد تقدما كبيرا.