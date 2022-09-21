شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون وميقاتى يؤكدان: إجراء الانتخابات الرئاسية هو أولوية الاستقرار فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى أن أولوية الاستقرار فى لبنان، هى أجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها، حيث تنتهى ولاية الرئيس الحالى ميشال عون في 31 أكتوبر المقبل، جاء ذلك خلال لقائهما مساء أمس في مقر الأمم المتحدة على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا بنيويورك.

وخلال اللقاء أثنى ميقاتي على الكلمة التى ألقاها الرئيس ماكرون فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أكد فيها ضرورة العمل لتوفير الاستقرار في لبنان.

كما التقى ميقاتي بعدد من المسئولين الدوليين أمس من بينهم مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا والوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية أموس هوكشتين.