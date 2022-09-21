شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج .. فى السعودية وصحو فى الإمارات وحار بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم ”الخليج 365” خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم، فى السطور التالية:

السعودية:

لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد الى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية. في حين تكون السماء غائمة جزئيا الى غائمة قد تهطل منها امطار خفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل والقصيم كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية .

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس الاربعاء صحوا بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية.

الكويت:

حار و رطب على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .