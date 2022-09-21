شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: 17 أكتوبر الترشح للانتخابات التشريعية و17 ديسمبر الاقتراع والنتائج 19 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صادقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، على جدول المواعيد الخاص بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 17 ديسمبر القادم، والمخطط العملياتي لبرنامج العمل والموارد المادية والبشرية الخاص بهذا الموعد الانتخابي.



جاء ذلك خلال إشراف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر ونائبه ماهر الجديدي وأعضاء مجلس الهيئة محمد التليلي المنصري ومحمود الواعر ومحمد نوفل الفريخة بحضور الجهاز التنفيذي للهيئة على اجتماع لمجلس الهيئة، في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية القادمـة.



وأعلن فاروق بوعسكر أنه ستبدأ اليوم الأربعاء عملية التسجيل الآلي للناخبين، على أن تتاح عملية التثبت من العناوين الفعلية للناخبين خلال الفترة من 26 سبتمبر المقبل إلى 13 أكتوبر القادم على أن تخصص نفس الفترة أيضا لمرحلة النزاعات في قائمة الناخبين.



وأوضح أن مرحلة تقديم الترشحات ستكون خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر، على أن تخصص الفترة من 2 إلى 20 نوفمبر للنظر في النزاعات في قائمات المترشحين المقبولة أوليًا، لتكون الحملة الانتخابية في الفترة من 25 نوفمبر إلى 15 ديسمبر القادم.



وتبدأ عملة الاقتراع للتونسيين بالخارج في الانتخابات التشريعية يوم 15 ديسمبر لمدة ثلاثة أيام، على أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر، لينظر بعدها في النزاعات على تلك النتائج خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير 2023، ليتم الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول للانتخابات التشريعية يوم 19 يناير 2023.