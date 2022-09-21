شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتي يبحث تطورات المساعي الأمريكية للتوصل إلى اتفاق في مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استعرض رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي تطورات المساعي الأمريكية للتوصل إلى اتفاق في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
جاء ذلك خلال لقائه الثلاثاء بالوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية، أموس هوكشتين، وذلك في مقر إقامة ميقاتي في نيويورك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
شارك في الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب والمستشار السفير بطرس عساكر.