شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتي يبحث تطورات المساعي الأمريكية للتوصل إلى اتفاق في مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي تطورات المساعي الأمريكية للتوصل إلى اتفاق في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.