السعودية تخطط لإرسال رائدين فضاء إلى المحطة الدولية على متن كبسولة "سبيس إكس"

القاهرة - سامية سيد - تخطط السعودية لإرسال رائدين إلى محطة الفضاء الدولية على متن كبسولة فضائية من إنتاج شركة "سبيس إكس"، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، لتصبح أحدث دولة خليجية تعزز العلاقات مع شركات الفضاء الأمريكية الخاصة.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، والتي تحدثت دون الكشف عن هويتها، قولها إن الصفقة وقعت بشكل خاص في وقت سابق من هذا العام مع شركة "أكسيوم سبيس" في هيوستن، والتي تنظم وتدير بعثات خاصة إلى الفضاء على متن مركبة فضائية أمريكية للباحثين والسياح.

وبموجب الاتفاق، سيركب رائدا فضاء سعوديان كبسولة "سبيس إكس كرو دراجون" إلى المحطة الفضائية في رحلة تستمر أسبوعا تقريبا في أوائل العام المقبل، وسيكونان أول من يذهب من بلدهم إلى الفضاء على متن مركبة فضائية خاصة.

وهذه الصفقة هي الأحدث في سلسلة تضع شركات مثل "أكسيوم" في دور فريد من نوعه للدبلوماسية لطالما هيمنت عليه الوكالات الحكومية مثل "ناسا". والمحطة الفضائية هي عبارة عن مختبر بحجم ملعب كرة قدم على ارتفاع 250 ميلا (400 كيلومتر) فوق الأرض، ويؤوي رواد فضاء متعددون الجنسيات لأكثر من 20 عاما.

وقالت المصادر إن رائدي الفضاء السعوديين سينضمان إلى اثنين من الأمريكيين المعلنين سابقا، وهما رائدة الفضاء الأمريكية المتقاعدة بيغي ويتسون وسائق سيارات السباق والمستثمر جون شوفنر. ستكون المهمة "إيه إكس 2" هي الرحلة الفضائية الثانية التي تنظمها شركة "أكسيوم".