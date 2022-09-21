شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا وزراء العراق وإسبانيا يؤكدان أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز أهمية تعزيز التعاون المشترك في المجال الاقتصادي.



وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن مصطفى الكاظمي التقى ببيدرو سانشيز، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 77 المنعقدة في نيويورك، حيث بحثا العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بين العراق وإسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.



وأشار البيان إلى أن الجانبين استعرضا جهود العراق في مكافحة الإرهاب وملاحقة فلوله، وأهمية توطيد التعاون الأمني مع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تقدم المساعدة للقوات الأمنية العراقية في مجال المشورة والتدريب، كما تم التأكيد على أهمية البرامج الإصلاحية التي تنتهجها الحكومة العراقية، وسعيها الإيجابي لتأمين التنمية المستدامة بما يساهم في تعزيز الاستقرار والأمن بالعراق والمنطقة.