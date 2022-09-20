شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني للرئيس عباس: القضية الفلسطينية أولوية لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال لقائه في نيويورك، اليوم الثلاثاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن القضية الفلسطينية أولوية أردنية.

وشدد على مواصلة التنسيق الأردني الفلسطيني على مختلف المستويات، لدعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة.

ولفت العاهل الأردني، خلال اللقاء الذي حضره الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني إلى ضرورة تكثيف العمل وإدامة التنسيق مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين للدفع باتجاه إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية.

كما أكد الملك عبدالله الثاني، في اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، أهمية شمول الأشقاء الفلسطينيين في المشاريع الاقتصادية الإقليمية، لتمكينهم ودعم صمودهم.

وجدد التأكيد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار العاهل الأردني إلى مواصلة الأردن بذل كل الجهود لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

من جهته، ثمن الرئيس الفلسطيني الدور الكبير للأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني في دعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار.