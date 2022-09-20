شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يلتقى ميقاتى ويؤكد: الاستحقاق الرئاسى يُمثل الخطوة الأهم على طريق الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على هامش مشاركته في الدورة (77) للجمعية العامة للأمم المتحدة، برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، حيث استقبله الأخير بمقر البعثة اللبنانية في نيويورك اليوم 20 الجارى.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن اللقاء شهد نقاشاً معمقاً حول تطورات الوضع في لبنان، حيث وضع رئيس الحكومة أبو الغيط في صورة تطورات الأزمة السياسية والاقتصادية المستمرة في البلاد، والسبل المطروحة لمعالجتها.

وأكد رشدي أن أبو الغيط أعرب لميقاتي عن قناعته بأن الاستحقاق الرئاسي يُمثل اليوم المحطة الأهم على طريق الاستقرار، والمفتاح الضروري لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي، بما يُمثله من أعباء متزايدة على المواطن اللبناني لم تعد خافية على أحد. وأعرب أبو الغيط عن التطلع الي قيام السياسيين في لبنان بتجنب ادخال البلاد في مأزق جديد في ظل ما تعاني منه بالفعل من أزمة اقتصادية مستحكمة، مشدداّ علي أهمية انجاز التوافق المطلوب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل نهاية مدة الرئيس ابحالي في 31 أكتوبر الجاري.

ونقل المتحدث الرسمي تأكيد أبو الغيط خلال اللقاء على استمرار دعم الجامعة للبنان، وحرصها على مواكبته في هذه المرحلة الدقيقة من أجل تحقيق الانفراج السياسى الذى يسمح بمعالجة الوضع الاقتصادي الصعب، واتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على نحو يُسهم في تخفيف معاناة الشعب اللبنانى.