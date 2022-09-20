شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يؤكد حرص المملكة على دعم جهود حل الأزمة الأوكرانية الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، اليوم الثلاثاء، رستم أومرييف المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الأوكرانى.

وأكد ولي العهد خلال اللقاء، حرص المملكة ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيًا، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس" فمن جهته، نقل رستم اومرييف تحيات الرئيس فولاديمير زيلينسكي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد، كما عبر عن تقدير بلاده للمساعي الإنسانية الحميدة التي بذلها سموه وتبذلها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.