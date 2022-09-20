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ولى العهد السعودى يؤكد حرص المملكة على دعم جهود حل الأزمة الأوكرانية الروسية

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القاهرة - سامية سيد - استقبل ، الأمير بن عبدالعزيز، في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، اليوم الثلاثاء، رستم أومرييف المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الأوكرانى.

 

وأكد ولي العهد خلال اللقاء، حرص المملكة ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيًا، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

 

ووفق وكالة الأنباء "واس" فمن جهته، نقل رستم اومرييف تحيات الرئيس فولاديمير زيلينسكي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد، كما عبر عن تقدير بلاده للمساعي الإنسانية الحميدة التي بذلها سموه وتبذلها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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