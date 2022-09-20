شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى: الأمن الغذائى أولوية للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال فيها إن الأمن الغذائى أولوية للعالم.

وأضاف العاهل الأردنى، أن العالم يعاني من تعثر سلاسل الإمدادات الغذائية، موضحا أنه يجب اتخاذ إجراءات مشتركة لضمان وصول إمدادات الغذاء.

وتابع العاهل الأردنى: أقمنا شراكات إقليمية لمواجهة التحديات، لافتا إلى أنه يجب احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، موضحًا أنه يجب على المجتمع الدولي احترام حقوق اللاجئين الفلسطينيين.