شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عبوة ناسفة بمحافظة أبين فى اليمن دون أنباء عن سقوط ضحايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر محلية يمنية، انفجار عبوة ناسفة شرق مديرية مودية بمحافظة أبين.



وقالت المصادر، حسبما نقلت قناة "اليمن" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن العبوة الناسفة انفجرت أثناء مرور أحد الأطقم التابعة للقوات الأمنية المشتركة بالقرب من قرية المشبح شرق مديرية مودية، فيما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.



وكان مصدر عسكري يمني أعلن في وقت سابق عن إطلاق القوات الجنوبية اليمنية عملية عسكرية في محافظة أبين جنوب غربي البلاد؛ لتطهيرها من الإرهاب.