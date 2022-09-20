شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تجدد التزامها بالعمل على تعزيز بناء السلام واستدامته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت جامعة الدول العربية على حرصها الدائم على تعزيز عمليات بناء السلام الأكثر شمولا واستدامة وكذلك استمرارها بدعم مسيرة السلم والأمن والتنمية وديمومتها في كافة انحاء الوطن العربي، وذلك خلال بيان صادر عن الأمانة العامة بمناسبة اليوم الدولى للسلام، والذي يوافق 21 سبتمبر من كل عام.

وأوضحت أنها تعمل وفق منهجية تشاركية مع هيئات الأمم المتحدة على تعزيز كل من أجندة المرأة والسلام والأمن وكذلك الشباب والسلم والأمن لتسليط الضوء على الدور المحوري للمرأة والشباب في دعم عمليات سلام وأمن أكثر شمولا بهدف ضمان استدامة السلام، ومعالجة التحديات التي تواجههم، وتعميم منظور الاجتماعي خلال كافة مراحل عمليات بناء السلام.

وشددت على أنها تعمل بالشراكة مع مكتب اتصال الأمم المتحدة لدى جامعة الدول العربية وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان والهيئات الأممية على تطوير أول استراتيجية عربية إقليمية للشباب والسلم والأمن، كخطوة مستقبلية هامة للمضي قدماً في أجندة السلام والأمن في المنطقة العربية ولتعزيز وإدامة الحوار والسلم في المنطقة من خلال ضمان المشاركة المدنية والسياسية الفاعلة للشباب في صنع القرار بما في ذلك مشاركتهم في كافة جهود السلم وفي نشر واسع لثقافة اللاعنف وقيم الحوار والمواطنة.

وجددت التزامها ببذل مزيد من الجهد ودعم العمل العربي المشترك الذي من شأنه تفعيل مشاركة كافة الأطراف في جهود بناء السلام واستدامته دون إقصاء أو تمييز. وكذلك التأكيد على أهمية بذل المزيد من الجهد من أجل دعم مسيرة السلام والوحدة والوفاق ونشر ثقافة اللاعنف في كافة الأوساط والعمل من أجل عالم خال من العنصرية والتمييز.