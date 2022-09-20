شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يشارك فى "قمة تحويل التعليم" بنيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الاثنين، في افتتاح "قمة تحويل التعليم" المنعقدة حاليا على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط شارك بكلمة أثنى في مستهلها على مبادرة جوتيريش بعقد قمة تتناول موضوع التعليم بصفته ركيزة أساسية لبناء مستقبل أفضل للمجتمعات، واعتبرها فرصة حقيقية للتشاور حول سبل إدارة التعليم في عالم متغير.

وقال رشدي أن الأمين العام أشار في كلمته إلى جهود جامعة الدول العربية لضمان استمرارية التعليم في حالات الجوائح والأزمات، موضحا انها أطلقت خطة عربية في هذا الصدد خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونبه ابو الغيط في كلمته إلى ما تعرضت له بعض الدول العربية من زيادة في أعداد تسرب الأطفال من التعليم بسبب الاضطرابات التي شهدتها خاصة ما حصل في سوريا و اليمن، معتبرا ذلك تهديدا حقيقيا يتعين على المجتمع الدولي التعامل معه بحزم.

كما شارك ابو الغيط في افتتاح أعمال فعالية " الوقفة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة" التي أقيمت خلال صباح نفس اليوم، إذ تهدف إلى حشد الدعم السياسي اللازم لتحقيق أهداف التنمية و الوقوف على التقدم المحرز في تحقيق اجندة 2030.

وتناولت هذه الفعالية، التي افتتح أعمالها السكرتير العام أنطونيو جوتيرش، جلسات حوارية حول أهداف "المساواة بين الجنسين" و "التمويل" و "مجابهة التغير المناخي".