شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة سوني اليابانية تطلق هاتفها الذكي Xperia 10 IV الجديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطلقت شركة سوني اليابانية هاتفها الذكي Xperia 10 IV الجديد، والذي يتمتع بمقاومة جيدة للماء والغبار وفقا لفئتي الحماية IP65/68.

شركة سوني اليابانية تطلق هاتفها الذكي Xperia 10 IV الجديد

وأوضحت الشركة اليابانية أن الهاتف الذكي Xperia 10 IV الجديد، الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة، يمتاز بشاشة AMOLED قياس 6 بوصة وبدقة وضوح 2560 × 1080 بيكسل. وتأتي الشاشة بنسبة باعية 21:9 وبمعدل تنشيط صورة 60 هرتز.



وينبض بداخل الهاتف المعالج Qualcomm Snapdragon 695 5G، مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 6 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت.

ويشتمل الهاتف الذكي على كاميرا خلفية ثلاثية تتألف من عدسة بدقة 12 ميجابيكسل وعدستين بدقة 8 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة وضوح 8 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفي.

ويبلغ وزن الهاتف الذكي 161 جراما، بينما يبلغ سمكه 8.3ملم، وتم تجهيزه ببطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير ساعة.

ويتوفر الهاتف الذكي Xperia 10 IV الجديد بالألوان الأسود والأبيض والأخضر والبنفسجي.

وقبل نحو شهرين أطلقت شركة سوني سماعتها اللاسلكية SRS-XG300 الفاخرة، التي تمتاز بمقاومة الغبار ورذاذ الماء وفقا لفئة الحماية IP67.

وتجعل تلك المزايا السماعة مناسبة للأنشطة في الهواء الطلق.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سماعتها اللاسلكية SRS-XG300 الفاخرة توفر تجربة استماع رائعة بفضل جودة الصوت الفائقة.

كما أنها مزودة بوظيفة Live Sound، التي تحاكي أجواء الحفلات الحية، وهو الانطباع، الذي تعززه الإضاءة المتعددة.

تستمر الميزات التي طرح بها هاتف آيفون 14 بمختلف إصداراته في الظهور تدريجيا، ومن بينها خاصية Dynamic Island.

ومن بين أهم الميزات التي أضافتها أبل لإصدارات آيفون 14 المتقدمة هذا العام، خاصية Dynamic Island وهي خاصية استثنائية يتمتع بها هاتف آيفون الجديد، مخصصة لتغيير حجم النتوءة أعلى الشاشة الأمامية، وهي المنطقة التي تضم الكاميرا الأمامية للهاتف.

بالإضافة إلى ذلك، تمنح الخاصية مستخدمي الهاتف القدرة على إظهار بيانات ومعلومات تفاعلية عبر النتوءة السوداء أعلى شاشة الهاتف الأمامية.

وخلال إعلانها عن الهاتف الجديد بمختلف إصداراته، قالت شركة أبل إن الإصدارين الأعلى من الهاتف 14 Pro وiPhone 14 Pro Max يمكن بهما استخلال ميزة "داينامك آيلاند"، بتعديل النتوءة لتصبح اختصار متعدد المهام، كما يمكن أن تظهر تشغيل الموسيقى، والاتجاهات من الخرائط، والصوت الجاري تسجيله، والمكالمات الجارية.

واقتصرت ميزة “Dynamic Island” هذا العام على إصدارات Pro من هواتف iPhone 14، بينما تؤكد أحدث التقارير على خطط أبل للتوسع بالميزة لتشمل الإصدارات الأربعة القادمة من هواتف iPhone 15.

أطلقت شركة شاومي شاشة الألعاب Redmi Gaming Monitor G24 الجديدة.

وأوضحت الشركة الصينية أن شاشتها الجديدة تمتاز لوحة قياس 23.8 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 1920 x 1080 بيكسل وبمعدل تنشيط صورة يصل إلى 165 هرتز، بينما يصل زمن الاستجابة إلى واحد مللي ثانية مع دعم تقنية Adaptive Sync.

وتمتاز شاشة الألعاب الجديدة بتغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة 120% وتصل نسبة التباين إلى 3500:1 مع دعم تشغيل محتويات HDR10، وتزخر بالعديد من منافذ التوصيل مثل منفذ HDMI ومنفذ DisplayPort ومخرج الصوت.

وشاومي هي شركة إلكترونيات صينية متعددة الجنسيات تأسست في أبريل/نيسان 2010 ومقرها في بكين، تعمل وتستثمر في مجال صناعة أجهزة الهواتف الذكية وتطبيقاتها والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة والأجهزة المنزلية والحقائب والأحذية والإلكترونيات الاستهلاكية والعديد من المنتجات الأخرى، وفي 2017 كانت تعد الشركة الرابعة عالميًا بعد أبل وسامسونج وهواوي. ولها عدة مقرات رئيسية في سنغافورة وماليزيا والهند.

وأصدرت شاومي أول هواتفها الذكية في أغسطس/آب 2011، وسرعان ما اكتسحت السوق الصيني وأصبحت أكبر شركة هواتف ذكية في الصين في 2014، وأصبحت رابع أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم في الربع الثاني من 2018، طورت شاومي مجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية ومنتجات المنزل الذكي بلغت أكثر من 100 مليون جهاز ذكي.