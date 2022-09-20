شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يحذر أمين عام الأمم المتحدة من تجاهل القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنه حذر من خطورة تجاهل السعي الجاد لتسوية القضية الفلسطينية خلال لقاءه بالامين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الثلاثاء.

وكتب الأمين العام على حسابه الرسمي بموقع تويتر "اتفقنا علي خطورة تجاهل السعي الجاد لتسوية ‎القضية الفلسطينية وأهمية استمرار عملنا المشترك لهذه الغاية. الوضع الدولي صعب و شائك للغاية ومع ذلك يعمل ‎جوتيريش بلا كلل علي مختلف الجبهات سياسية وبيئية وتنموية وغيرها. ‎الجامعة العربية والأمم المتحدة يداً بيد."

وأشاد أبو الغيط بإنجاز إتفاق تصدير الحبوب ‎الأوكرانية، مؤكدا أن جوتيريش وعد بالإستمرار في العمل لتأمين تصدير الأسمدة ‎الروسية